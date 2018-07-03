للمصريين بالخارج.. إزاى تسجل بياناتك للمشاركة بمبادرة الهجرة "إجازتك بوطنك"

كتب محمود راغب

تحت شعار "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم 28 يوليو المقبل، أول منتدى للمصريين المغتربين الذين يقضون إجازتهم فى مصر.



و ينشر "اليوم السابع" للمصريين فى الخارج أهم الخطوات وكيفية التسجيل فى المنتدى وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى :



1- للمصريين فى الخارج الراغبين المشاركة فى المنتدى اضغط هنــــــــــــا



2- لابد من كتابة الاسم بالكامل لتسهيل تسجيل بياناتك للمشاركة فى المنتدى



3- كتابة البريد الإلكترونى وبلد إقامتك بالخارج



4- لا تنسى كتابة رقم هاتفك وتحديد وظيفتك

5- عليك بكتابة أهم المحاور التى ترغب فى مناقشتها فى المنتدى

6- المنتدى يهدف إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن، خاصة الجيل الثانى والثالث وتفعيل التواصل معهم







