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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:46 م
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للمصريين بالخارج.. إزاى تسجل بياناتك للمشاركة بمبادرة الهجرة "إجازتك بوطنك"

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:14 م
للمصريين بالخارج.. إزاى تسجل بياناتك للمشاركة بمبادرة الهجرة "إجازتك بوطنك" السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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تحت شعار "فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم 28 يوليو المقبل، أول منتدى للمصريين المغتربين الذين يقضون إجازتهم فى مصر.

و ينشر "اليوم السابع" للمصريين فى الخارج أهم الخطوات وكيفية التسجيل فى المنتدى وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى :


1- للمصريين فى الخارج الراغبين المشاركة فى المنتدى اضغط هنــــــــــــا


2- لابد من كتابة الاسم بالكامل لتسهيل تسجيل بياناتك للمشاركة فى المنتدى


3- كتابة البريد الإلكترونى وبلد إقامتك بالخارج


4- لا تنسى كتابة رقم هاتفك وتحديد وظيفتك

 

5- عليك بكتابة أهم المحاور التى ترغب فى مناقشتها فى المنتدى

 

6- المنتدى يهدف إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن، خاصة الجيل الثانى والثالث وتفعيل التواصل معهم



 


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نبيله مكرم




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