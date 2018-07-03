لافروف يأمل أن تساهم زيارة نواب أمريكيين فى إصلاح العلاقات

رويترز

ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الخارجية سيرجى لافروف قال لوفد من النواب الأمريكيين إنه يأمل أن تساهم زيارتهم لموسكو فى إصلاح العلاقات بين البرلمان الروسى والكونجرس.