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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:21 م
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لافروف يأمل أن تساهم زيارة نواب أمريكيين فى إصلاح العلاقات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:33 ص
لافروف يأمل أن تساهم زيارة نواب أمريكيين فى إصلاح العلاقات سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
رويترز
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ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الخارجية سيرجى لافروف قال لوفد من النواب الأمريكيين إنه يأمل أن تساهم زيارتهم لموسكو فى إصلاح العلاقات بين البرلمان الروسى والكونجرس.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن النواب الأمريكيين يزورون روسيا تمهيدا لقمة مرتقبة فى هلسنكي بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وأشارت انترفاكس إلى أن لافروف قال للنواب أثناء اجتماعه معهم "آمل أن تصبح زيارتكم رمزا لإصلاح العلاقات بين البرلمانين".

لافروف متحدثا لوفد الكونجرس الأمريكى
لافروف متحدثا لوفد الكونجرس الأمريكى

 

السيناتور ريتشارد شيلبى متحدثا لوزير الخارجية الروسى
السيناتور ريتشارد شيلبى متحدثا لوزير الخارجية الروسى

 

لافروف مصافحا شيلبى قبل بداية اللقاء
لافروف مصافحا شيلبى قبل بداية اللقاء

 

لافروف أثناء اللقاء
لافروف أثناء اللقاء

 

 

 

 


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