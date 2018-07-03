كوريا الجنوبية تعتزم التحالف مع أمريكا والإمارات للمشروع النووى السعودى

سول(أ ش أ)

تعتزم كوريا الجنوبية، التحالف الاستراتيجى مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة للفوز بعقد لإنشاء محطة للطاقة النووية فى المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سول تعتزم مناقشة التعاون مع واشنطن وتعزيز التعاون الاستراتيجى بين صناعتى الطاقة النووية بين البلدين فى القطاع الخاص حيث أنها الأكثر واقعية مقارنة مع التعاون مع فرنسا وروسيا والصين.

وقررت سول أيضا التعاون مع الإمارات فى المشروع النووى السعودى على أساس الثقة بين البلدين التى تم وضعها بفضل إنشاء محطة براكة بنجاح.

وسوف تنظم صناعة الطاقة النووية مثل شركة كوريا للطاقة الكهربائية عروض متنقلة فى السعودية فى النصف الثانى من هذا العام للتعريف بامتياز محطات الطاقة النووية الكورية الجنوبية.

ووفقا للجنة البرلمانية للصناعة والتجارة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والناشئة، عقدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اجتماع "مجلس استراتيجية تصدير المحطات النووية" يوم أمس الاثنين حيث قررت تعزيز التعاون الاستراتيجى العالمى من أجل زيادة القدرة التنافسية على الفوز بالمشروع النووى السعودي.

وسبق أن أخطرت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، شركة كوريا للطاقة الكهربائية بإدراج 5 دول بما فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووى فى يوم 30 يونيو الماضي.