كلية العلوم جامعة حلوان تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم

كتب وائل ربيعى

حصلت كلية العلوم بجامعة حلوان على الاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة

حيث اكد سيادته ان جامعة حلوان تسعي ان تكون مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في التكنولوجيا والفنون والتربية والعلوم وفقا لمعايير الجودة العالمية ، مضيفا ان كلية العلوم تقوم علي تقديم برامج اكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية باعداد خريج متميز قادر علي المنافسة والابداع ، بجانب رفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس والارتقاء بالبحث العلمي والتعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وهو ما ساهم في حصول الكلية علي اعتماد ضمان جودة التعليم والاعتماد.

واشار ا.د/ ماهر حلمي عميد كلية العلوم ان الكلية قد أحدثت طفرة سواء بالمعامل الطلابية و البحثية والاقسام العلمية والوحدات والمتحف الجولوجي والمرصد الفلكي وغيرها مما يميز كلية العلوم بجامعة حلوان عن باقي كليات العلوم الاخري وهو ما أثار اهتمام واعجاب لجنة الاعتماد .

كما وجه سيادته الشكر الي أ.د/ ماجد نجم علي الدعم والتكريم المتميز في مجلس الجامعة لحصول الكلية علي الاعتماد .