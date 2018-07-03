قطاع الأمن الاقتصادى يضبط 14 قضية سرقات عامة و904 تموينية

دينا الحسيني

نجحت جهود الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى فى إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية من خلال الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فقد قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

وأسفرت جهودها عن ضبط 14 قضية سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل، وكذا 1269 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

كما نجحت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية عن ضبط 904 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتوجيه حملات موسعة فى مجال مكافحة جرائم سرقة التيار الكهربائى وضبط مرتكبيها. أسفرت جهودها عن ضبط 1901 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة.

وأسفرت جهوده الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل عن ضبط 251 قضية متنوعة.

كما نجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 2 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة وفى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 33 قضية مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات.