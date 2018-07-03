قافلة للكشف على فيروس سى فى منطقة عزبة العرب بالقاهرة غدا

أعلنت محافظة القاهرة، تحرك القافلة الطبية الخاصة بالكشف على فيروس سي للأماكن الأكثر احتياجًا والأكثر سكانًا، ومنها عزبة العرب بنطاق حى غرب مدينة نصر، بعد موافقة مديرية الشئون الصحية بالقاهرة على انطلاقها، بعد حى السيدة زينب منذ يومين.

وقال اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، إنه سيتم غدًا الأربعاء، تنظيم قافلة للكشف مجانًا على فيروس سي بدار مناسبات السلام بعزبة العرب، من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، فى إطار توفير الرعاية الصحية لسكان وأهالى عزبة العرب.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أنه من المقرر أن تجوب هذه القافلة مختلف أحياء القاهرة بالتتابع.