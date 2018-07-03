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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:30 م
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قافلة طبية مجانية ضد فيروس C لمعلمى الإسكندرية.. 20 يوليو

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:57 م
قافلة طبية مجانية ضد فيروس C لمعلمى الإسكندرية.. 20 يوليو نقابة المعلمين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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تنظم النقابة الفرعية للمعلمين بوسط الإسكندرية برئاسة صباح مكاوى رئيس النقابة الفرعية، قافلة طبية مجانية لمعلمى المحافظة وأسرهم للكشف عن مرض "فيروس c" تحت عنوان "حلل واطمن"، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 يوليو الجارى فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، بمقر نادى الشاطئ للمعلمين برشدى.

وأوضحت "مكاوى"، فى بيان، أن هذه القافلة تأتى تحت رعاية النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وتفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى 2020.

ومن جانبه، أصدر نقيب معلمى مصر توجيهاته إلى القائمين على تلك القافلة بتوفير كل سبل الدعم اللازم للعمل على استفادة أكبر عدد من المعلمين من هذه المبادرة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يضع صحة المواطنين على رأس أولوياته.

 


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