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فيديو.. نائب محافظ القاهرة: نجهز المدارس لتطبيق نظام التابلت ونمدها بالإنترنت

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:42 م
فيديو.. نائب محافظ القاهرة: نجهز المدارس لتطبيق نظام التابلت ونمدها بالإنترنت اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن المحافظة استعدت جيدا لاستقبال العطلة الصيفية للمدارس، مشيرا إلى أن المحافظة تنظر لها على أنها فترة تحضيرية للعام الدراسى، يتم خلالها تجهيز المدارس وإعداد الطلبة.
 
وأضاف نائب المحافظ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم توجية كل الإدارات التعليمية بالمراجعة على كل المدارس ورفع كفاءتها مثل صيانة بعض المدارس خاصة أن هناك مدارس بها مشاكل فى الأعمال الإنشائية وكنا نرجئ التعامل معها لحين انتهاء الدراسة ويتم الإن الإنتهاء منها، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، وكذلك رفع كفاءة دورات المياه والفصول الدراسية.
 
وأشار عبد التواب بأن المحافظة تعمل الأن بالتنسيق بين مديرية التربية ووالتعليم والأحياء، لاستكمال البنية التحتية لمشروع التابلت بإمداد خطوط الإنترنت إلى المدارس وسرعة استخراج تصاريح الحفر للشركات المنفذه.
 
وأكد نائب المحافظ أن مدارس التعليم الفنى تنتج كل الزى الخاص بالمدارس وذلك خلال العطلة الصيفية ويمثل ذلك هذا دخل للطلبه وكذلك زيادة خبرتهم ، مشيرا إلى أنه يبحث تنظيم معارض لمنتجات مدارس التعليم الفنى .
 
وأضاف عبد التواب أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم على تنفيذ مشروع القرائية لمحو مية التلاميذ، كما ستنظيم معارض لاختتام العطلة الصيفية واستقبال العام الدراسى الجديد.

 


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