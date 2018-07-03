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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:49 ص
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فيديو.. معلمون تونسيون يرفضون تصحيح مادة الجغرافيا لورود اسم "دولة إسرائيل"

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:00 ص
فيديو.. معلمون تونسيون يرفضون تصحيح مادة الجغرافيا لورود اسم "دولة إسرائيل" معلمون تونسيون يرفضون تصحيح مادة الجغرافيا
وكالات الأنباء
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رفض معلمون من تونس تصحيح امتحان الثانوية العامة فى مادة الجغرافيا لوجود سؤال ورد فيه اسم "دولة إسرائيل" وليس دولة الاحتلال، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

واحتج عشرات الأساتذة فى مراكز تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2018 على موضوعى التاريخ والجغرافيا فى مدينة القصرين وسط تونس، بسبب إدراج مصطلح "إسرائيل" فى دورة مراقبة مطالبين بأنه إذا كان سيتم اعتبار "إسرائيل" دولة فيجب اعتبارها دولة محتلة للشعب الفلسطينى.

ونشر نشطاء تونسيون شريط فيديو وثق لحظة اجتماع العديد من المعلمين الذين رفضوا وجود اسم "دولة إسرائيل" فى ورقة الامتحان.

وقال أحد الأساتذة المحتجين فى مقطع فيديو إن الاحتجاج هو من أجل أن نبلغ موقفنا لمن يهمه ولمن لا يهمه الأمر برفض الاعتراف بإسرائيل دون إلحاقها بصفة الاحتلال على الأقل.

وصرح فى كلمته "يجب أن يقترن اسم إسرائيل فى أذهان الأطفال بأنها احتلال وكيان صهيوني"، مضيفا: "نحن مع قضايا أمتنا والبوصلة التونسية تشير منذ 1947 أنه لا يوجد شىء فوق الكوكب اسمه إسرائيل".

امتحان الجغرافيا بتونس
امتحان الجغرافيا بتونس

 

 


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