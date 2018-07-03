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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:49 م
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فيديو.. إرشادات مرورية لمنع وقوع الحوادث على الطرق بسبب الصلاحية الفنية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:51 م
فيديو.. إرشادات مرورية لمنع وقوع الحوادث على الطرق بسبب الصلاحية الفنية حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية حملات توعية مرورية تحت مسمى الصلاحية الفنية للمركبات والفرامل، للحد من الحوادث مع توزيع كتيبات على قائدى السيارات للتوعية والإرشادات المرورية.

وتشمل تلك الإرشادات الانتباه إلى اكتمال مياه السيارة حالة التحرك بها، ويجب اختبار الفرامل قبل السير على الطرق، ويجب التأكد من صلاحية مساحات السيارات، وتأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتتفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لمنع وقوع الحوادث.


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