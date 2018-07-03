فى 10 معلومات.. تعرف على الـ13 مجمعا صناعيا المزمع تدشينها ببرنامج الحكومة

كتب – إسلام سعيد

عقب أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف فى برنامجها إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا لتوفير 43 ألف فرصة عمل، ينشر "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن المجمعات الجديدة.

والمعلومات كالتالى:

1- إنشاء 13 مجمع صناعى فى عدد 12 محافظة.

2- المجمعات توفر 4 آلاف و436 وحدة صناعية للشباب.

3- الوحدات الجديدة ستكون بنظام الإيجار والمتر بـ 20 جنيها.

4- هدف المجمعات هو دمج الاقتصاد غير الرسمى ودعم الصناعات الصغيرة.

5- ستتيح الحكومة تمويلات لشراء هذه الوحدات عبر بروتوكولات مع البنوك.

6- نقل الورش الصغيرة للمجمعات لتقنين أوضاعها.

7- انتهاء أول دفعة من الجمعات نهاية العام الجارى 2018.

8- محافظة الفيوم وحددها تستحوذ على مجمعين من الـ13.

9- التقديم للمجمعات سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية.

10- تسهيلات كبيرة من وزارة الصناعة لصغار المستثمرين عند التخصيص.

وقال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر إتاحة تمويلات لشراء الوحدات الصناعية الجديدة عن طريق بروتوكولات مع بعض البنوك المصرية، بهدف التسهيل عليهم فى الاندماج بطريقة سريعة