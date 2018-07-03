فى بيان رسمى.. سفارة اليابان تخفض تحذيرات السفر إلى مصر

كتب: هانى محمد

مع تحسن الأوضاع الأمنية فى مصر، خففت وزارة الخارجية اليابانية مستوى "معلومات سلامة السفر إلى الخارج" الخاصة بمصر.

وقالت السفارة اليابانية لدى القاهرة، فى بيان لها منذ قليل، إنه قبل هذا التعديل، شمل "المستوى 1"، والذى ينصح فيه المواطنين اليابانيين بالزيارة مع توخى الحذر، بمدينة الإسكندرية والقاهرة ومنطقة القاهرة الكبرى، والغردقة، والمناطق الجنوبية من نهر النيل، مثل الأقصر وأسوان وأبو سمبل .

وبعد هذا التعديل، تم توسيع نطاق المناطق الواقعة تحت المستوى 1 لتشمل جميع مناطق مصر باستثناء شمال سيناء، والصحراء والحدود الغربية.