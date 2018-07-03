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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:26 م
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غلق مخبز سياحى بروض الفرج لإدارته دون ترخيص من الحى

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:12 م
غلق مخبز سياحى بروض الفرج لإدارته دون ترخيص من الحى المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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ترأس اللواء وليد عبد الحميد، رئيس حي روض الفرج، حملة مكبرة لمراجعة تراخيص المحلات والأكشاك وإزالة الإشغالات، حيث أمر خلال الجولة بغلق مخبز عيش سياحي، فى 1شارع ترعة جزيرة بدران، لإدارته بدون ترخيص من الحى، وتم تشميع المخبز بالشمع الأحمر.
 
كما أجرى رئيس الحى زيارة مفاجئة لقصر ثقافة روض الفرج، والمكتبة العامة ومكتبة الطفل و الأنشطة التى يقوم بها القصر في الصيف، ومعمل الكمبيوتر، وكلف خلال زيارته برفع مستوى كفاءة جميع أنشطة القصر.
 
ومن ناحية أخرى استمرت أجهزة حى وسط القاهرة فى شن حملات لإزالة الإشغالات بشارع الأزهر والغورية ومنطقة وسوق المغربلين.
 
 
 
 
 

 


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