عميد فنون جميلة حلون: حظر المحمول باختبارات القدرات.. و70% شرط النجاح

كتب ــ وائل ربيعى

أعلن الدكتور السيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إن اختبار القدرات المؤهل للالتحاق بكليات الفنون الجميلة " فنون – عمارة " للعام الجامعى 2018 / 2019، - يحتوى على ثلاثة أقسام بمجموع درجات 100 درجة تمثل 100% من الدرجة العظمى للاختبار، معلنا حظر اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب الراغبين فى أداءا الاختبارات، مؤكدا أن الاختبارات تبحث عن الطالب الموهوب الذى يمتلك الموهبة الفنية والقدرات الفنية والابتكارية فقط.

وأوضح قنديل، فى تصريحات صحفية اليوم، على هامش انطلاق اختبارات القدرات بالكليات العاملة بهذا النظام، أنه يشترط لنجاح الطالب حصوله على 70% من المجموع الكلى للمحاور الثلاثة على ألا يقل حصول الطالب فى كل محور عن 50% من درجة المحور .

وأشار إلى أن نظام الاختبارات تتضمن على اختبارات العمارة التى تحتوى على الرسم المعماري ويخصص له 60% من الدرجة الكلية، ومحور تاريخ العمارة والتشكيل والابتكار ويخصص له 10% من الدرجة الكلية، ومحور اختبار المعلومات العامة والذكاء فى التخصص ويخصص له 30% من الدرجة الكلية ويصحح إلكترونيًا، واختبارات الفنون وتحتوى ما يلى محو الرسم ويخصص له 40% من الدرجة الكلية، ومحور التصميم ويخصص له 30% من الدرجة الكلية، ومحور اختبار المعلومات العامة والذكاء فى التخصص ويخصص له 30% من الدرجة الكلية ويصحح إلكترونيًا.

وأردف عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن المستندات االمطلوبة ورسوم إجراء الاختبار هى "إيصال التسجيل، رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه، صورة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد، عدد 2 صورة شخصية، كما أن الرسوم المقررة من المجلس الاعلى للجامعات لإجراء الاختبار وقيمتها 350 جنيهًا.