عمومية القابضة المعدنية توافق على سداد 750 مليون جنيه للمالية

كتب عبد الحليم سالم

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقد اعتمدت الجمعية العامة قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لمدة ثلاثة أعوام والصادر فى 19/3/2018 لرئاسة الدكتور مدحت نافع.

كما وافقت الجمعية العامة على طلب وزارة المالية بشأن سداد مبلغ 750 مليون جنيه من تحت حساب حصة وزارة المالية فى أرباح العام المالى 2017/2018، وذلك فى إطار توجه وزارة قطاع الأعمال العام لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.