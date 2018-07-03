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عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان ويعلن عودته للانعقاد 15 يوليو

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:59 م
عبد العال يرفع الجلسة العامة للبرلمان ويعلن عودته للانعقاد 15 يوليو الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
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أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التى انعقدت اليوم الثلاثاء، وانعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 15 يوليو الجارى.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عرض الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، برنامجها على مجلس النواب، وشكل المجلس لجنة خاصة لدراستها، كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة كبار قادة القوات المسلحة، كما وافق على اتفاقيتين إحداهما بشأن تعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.


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