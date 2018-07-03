عباس شومان وأمين البحوث الإسلامية بالأزهر لأداء صلاة الجنازة على محمود عاشور

كتب ــ إسماعيل رفعت

وصل الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور محيى عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، والشيخ منصور الرفاعى عبيد وكيل الأوقاف الأسبق إلى الجامع الأزهر، لأداء صلاة الجنازة على الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وسط حضور كبير.

ويعد عاشور هو مهندس التقريب بين السنة والشيعة والأبرز فى هذا الصدد، وأبرز وكلاء الأزهر فى العقود الأخيرة، حيث ينتسب إلى المدرسة العلمية للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق.



وعاشور من علماء الأزهر الشريف، وعمل وكيلا للأزهر الشريف، وبرز كعضو للمجلس الاستشارى الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، ورئيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بمصر، وعضو فى مجلس علماء ماليزيا الاستشارى، ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الماليزية.



يتسم الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية بوسطيته واعتداله المستمدين من وسطية الأزهر، كما يتميز بآرائه القوية الجريئة في القضايا الخلافية، فضلا عن دوره فى التقريب بين المذاهب ودوره الوطنى فى توثيق العلاقة بين مسلمى مصر ومسيحييها.





