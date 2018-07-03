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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:47 ص
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ضبط 6034 متهما هاربا من أحكام وتحصيل 174587 جنيه فى حملة تنفيذ أحكام بالغربية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:38 ص
ضبط 6034 متهما هاربا من أحكام وتحصيل 174587 جنيه فى حملة تنفيذ أحكام بالغربية كلابش - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضط 8 هاربين من جناية  فى قضايا  سرقة ومخدرات وسلاح  وضبط 2266  هارب من أحكام  قضائية فى جنح الحبس الجزئى و303 هارب من احكام فى المستأنف 3341 هاربا من أحكام فى غرامة و 116 هاربا من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 6034 وتحصيل 174587 جنيه غرامات تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.

 


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