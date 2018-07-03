ضبط محامٍ زور إيصالات أمانة لابتزاز شخص بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية فى ضبط محامٍ زور إيصالات أمانة لابتزازا أحد الأشخاص.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطه الجمرك بناء على قرار النيابة العامة بطلب تحريات مباحث الأموال العامة فى القضية إدارى قسم شرطة الجمرك عن بلاغ "ج.م.ع.م" 72 سنة لواء شرطة بالمعاش مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بقيام كل من "م.ر.م" 37 سنة محام مقيم دائرة قسم شرطة الجمرك المحكوم عليه فى القضية جنح قسم الجمرك "تبديد"، و"ر.ح.ح" 69 سنة بحرى على السفن التجارية وحالياً بالمعاش مقيم دائرة قسم الجمرك والمحبوس حالياً بقسم شرطة الجمرك على ذمة قضايا أخرى باصطناع إيصالات أمانة ضد الشاكى بزعم أنه مدين للثانى بمبالغ مالية وتمكنا من استخدامها فى الحصول على أحكام قضائية ضده بالحبس لابتزازه مالياً مقابل التنازل على تلك القضايا.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة واستخدام إيصالات الأمانة المصطنعة فى تحريك الدعوى القضائية جنح المنشية "تبديد" غيابياً بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وجنح قسم شرطة أول المنتزه "تبديد" غيابياً بالحبس ثلاث سنوات، لابتزازه مالياً.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وجار العرض على النيابة.