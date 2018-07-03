video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط متهم يسرق أبواب المبانى تحت الإنشاء بالفيوم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:57 م
ضبط متهم يسرق أبواب المبانى تحت الإنشاء بالفيوم حبس
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الفيوم الجديدة، والقوة المرافقة بالمنطقة 11 هـ، من ضبط شاب يقود تروسيكل، بحوزته باب حديد كبير الحجم، وعتلة، وأقر بأنه سرقه من أحد المنازل تحت الإنشاء بالمنطقة.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة، بضبط تروسيكل رقم 217278 فيوم، قيادة "أحمد.ش.ا" (29سنة)، ومقيم بعزبة مأمون ببندر الفيوم وبحوزته باب حديدى كبير الحجم، وعتلة حديدية.

وبمناقشة المتهم، أقر بسرقته الباب، مستخدماً العتلة المضبوطة بحوزته من أحد المنازل تحت الإنشاء، مكون من طابق أرضى، ملك "عبير إبراهيم حسن"، بهذه المنطقة، (غير موجودة بالمنزل).

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 10 لسنة 2018م جنح قسم شرطة الفيوم الجديدة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط ربة منزل تخصصت فى السرقة بالإكراه بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة