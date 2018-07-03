ضبط متهم يسرق أبواب المبانى تحت الإنشاء بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الفيوم الجديدة، والقوة المرافقة بالمنطقة 11 هـ، من ضبط شاب يقود تروسيكل، بحوزته باب حديد كبير الحجم، وعتلة، وأقر بأنه سرقه من أحد المنازل تحت الإنشاء بالمنطقة.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة، بضبط تروسيكل رقم 217278 فيوم، قيادة "أحمد.ش.ا" (29سنة)، ومقيم بعزبة مأمون ببندر الفيوم وبحوزته باب حديدى كبير الحجم، وعتلة حديدية.

وبمناقشة المتهم، أقر بسرقته الباب، مستخدماً العتلة المضبوطة بحوزته من أحد المنازل تحت الإنشاء، مكون من طابق أرضى، ملك "عبير إبراهيم حسن"، بهذه المنطقة، (غير موجودة بالمنزل).

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 10 لسنة 2018م جنح قسم شرطة الفيوم الجديدة، وأخطرت النيابة للتحقيق.