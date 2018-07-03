ضبط فنى كهرباء بحوزته كمية من الهيروين بالشرقية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بفرع شرق الدلتا بالتنسيق مع مباحث بلبيس، اليوم الثلاثاء، القبض على فنى كهرباء بالمنيا، بحوزته 500 جرام من الهيروين، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مأمورية مكبرة، بالتنسيق مع ضباط مباحث بلبيس، من ضبط " أحمد م أ م" 30 عاما، فنى كهرباء، بحوزته 500 جرام هيروين، بالقرب من كوبرى غيتة مركز بلبيس، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.