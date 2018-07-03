video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 يوليه 2018 12:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سائق بحوزته 2 كيلو بانجو بالفيوم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:04 م
ضبط سائق بحوزته 2 كيلو بانجو بالفيوم مخدر البانجو
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق

تمكنت خدمة القطاع الإقليمي بدائرة مركز شرطة طامية، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة ربع نقل، يقودها سائق، من قرية فيدمين، بحوزته لفافتان كبيرتان من نبات البانجو، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بضبط خدمة القطاع الإقليمي، في تمركز أمني لها أمام محطة وقود الوطنية، بمركز طامية، السيارة رقم 8497 ف.أ.د ربع نقل ماركة سوزوكي، ملك وقيادة "عمر.ع" (40 سنة - سائق)، ومقيم بقرية فيديمين بدائرة مركز سنورس، وبحوزته لفافتان كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، يبلغ وزنهما 2 كيلو جرام.

حرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط ربة منزل تخصصت فى السرقة بالإكراه بالفيوم

ضبط متهم يسرق أبواب المبانى تحت الإنشاء بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

على جمعة: "الدواعش" يروجون لتنظيمهم من خلال الأفلام الإباحية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

ضحايا مونديال 2018.. المدافع الأرجنتينى ماسكيرانو يعلن اعتزاله دوليا..لوكاس بيليا:حان الوقت لأضع حدا لمسيرتى مع الأرجنتين..إنييستا يعتزل بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا..والمكسيكى ماركيز يكتب نهاية مشاركتة الدولية

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

دراسة: الإسبرين يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويبطئ من تقدمه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة