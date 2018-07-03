ضبط سائق بحوزته 2 كيلو بانجو بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

تمكنت خدمة القطاع الإقليمي بدائرة مركز شرطة طامية، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة ربع نقل، يقودها سائق، من قرية فيدمين، بحوزته لفافتان كبيرتان من نبات البانجو، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بضبط خدمة القطاع الإقليمي، في تمركز أمني لها أمام محطة وقود الوطنية، بمركز طامية، السيارة رقم 8497 ف.أ.د ربع نقل ماركة سوزوكي، ملك وقيادة "عمر.ع" (40 سنة - سائق)، ومقيم بقرية فيديمين بدائرة مركز سنورس، وبحوزته لفافتان كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، يبلغ وزنهما 2 كيلو جرام.

حرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.