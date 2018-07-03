ضبط أسلحة ثقيلة داخل أوكار مسلحين بريف درعا والعثور على شبكة أنفاق فى حمص

دمشق (أ ش أ)

ضبطت وحدات من الجيش السورى، اليوم الثلاثاء، كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة داخل أوكار المسلحين خلال تمشيطها قرى وبلدات الغارية الغربية والصورة وعلما ومليحة العطش بدرعا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الجهات المختصة عثرت أيضا على شبكة أنفاق من مخلفات الإرهابيين فى منطقتى السعن وحوش حجو شرق تلبيسة بريف حمص الشمالى.

وأشارت إلى أنه تم العثور داخل النفق على عبوات ناسفة وألغام متنوعة وكميات من الذخيرة تركها الإرهابيون قبل إجبارهم على الاستسلام تحت ضغط عمليات الجيش العربى السورى والخروج باتجاه الشمال.