صور.. وفد مدينة عجمان الإعلامية الحرة يزور "اليوم السابع"

كتب عبد الحليم سالم تصوير محمود فخرى

زار وفد رفيع المستوى من مدينة عجمان الإعلامية الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم، مؤسسة اليوم السابع، كأول زيارة للوفد لمؤسسة مصرية، فى إطار تدعيم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات الإعلامية والتجارب الناجحة.

المدير التنفيذى لمنطقة عجمان وعبد الفتاح عبد المنعم وعبد الحليم سالم

ضم الوفد كلا من محمود خليل الهاشمى، المدير التنفيذى لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، وعبد الله جوهر المستشار المالى للمدينة وناصر راشد مدير الخدمات بالمدنية، وعدد من المرافقين.

محمود خليل الهاشمى يستمع لشرح من الزميل عبد الحليم سالم

تفقد الوفد صالة تحرير اليوم السابع، واستمع إلى شرح من قيادات الصالة حول آلية العمل ودورة الأخبار وسرعة النشر مع الدقة.

وبنهاية الزيارة، استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير، الوفد بمكتبه، ودار نقاش حول تطور صناعة الإعلام الرقمى وأهميته للمستقبل، وكذلك التحديات التى تواجه الإعلام، لافتا إلى أهمية تبنى مدينة عجمان الاعلامية الحرة للمواهب العربية الشابة، وكذلك رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علاوة على أهمية مواكبة تطورات الصناعة فى العالم كله. وأعرب خالد صلاح عن تقديره لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وشعبا ودعمها الكبير لمصر.





محمود الهاشمى وعبد الله جوهر وعصام شلتوت

من جانبه، استعرض محمود خليل الهاشمى مراحل تأسيس مدينة عجمان الإعلامية الحرة ودورها فى المنطقة، مؤكدا أن الوفد زار الهند، والتقى العديد من المؤسسات ثم زار "اليوم السابع" كأول زيارة للوفد فى مصر باعتبارها كبرى المؤسسات الاعلامية فى المنطقة، ثم سيقوم غدا بالعديد من اللقاءات مع عدد من المسئولين فى مصر، وكذلك لعدد من القنوات الفضائية ومدينة الإنتاج الإعلامى ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وفد منطقة عجمان يستمع لكريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى

ورحب الهاشمى بالتعاون مستقبلا مع "اليوم السابع" فى دعم وتشجيع الصناعة على مستوى النطاق العربى. كما استعرض خلال اللقاء عملية تأسيس الشركات فى المدينة الإعلامية وما تقدمه من تسهيلات كبيرة.



وفد عجمان الاعلامية فى اليوم السابع

من جانبه، أعرب عبد الله جوهر المستشار المالى لمنطقة عجمان، عن تقديره لـ”اليوم السابع” كمؤسسة إعلامية عربية كبيرة، وبالتالى فإنه من المهم مد يد التعاون المشترك المرحلة المقبلة.

وفى ختام الزيارة أهدى محمود خليل الهاشمى درع منطقة عجمان الإعلامية الحرة لرئيس تحرير اليوم السابع.



وفد عجمان فى القسم الرياضى



محمود خليل الهاشمى وعصام شلتوت



زيارة وفد عجمان لليوم السابع



محمود الهاشمى فى صالة اليوم السابع



الهاشمى وعبد الله جوهر وشلتوت وعمر الأيوبى

الهاشمى



ناصر راشد



رئيس التحرير يستقبل وفد عجمان



خالد صلاح والهاشمى وناصر راشد



رئيس التحرير ورئيس منطقة عجمان الاعلامية الحرة



رئيس التحرير ورئيس منطقة عجمان



خالد صلاح يستعرض تحديات صناعة الميديا



رئيس تحرير اليوم السابع والوفد الاماراتى



صورة جماعية للوفد مع رئيس التحرير



رئيس التحرير مع الوفد الإمارتى



لقطة جماعية للوفد



درع عجمان لرئيس تحرير اليوم السابع



خالد صلاح يتسلم درع عجمان الإعلامية الحرة



حوار باسم بين خالد صلاح ومحمود الهاشمى وعبدالله جوهر