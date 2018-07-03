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صور.. وصول أعضاء فريق كرة السلة النسائى فى كوريا الجنوبية إلى بيونج يانج

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:48 ص
صور.. وصول أعضاء فريق كرة السلة النسائى فى كوريا الجنوبية إلى بيونج يانج وصول فريق كرة السلة الكورى الجنوبى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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وصل أعضاء فريق كرة السلة النسائى فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إلى بيونج يانج على متن طائرة قادمة من مطار سول فى سيونجنام للمشاركة فى مباريات كرة السلة بين الكوريتين.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت الأحد الماضى، أن الكوريتين استأنفتا تشغيل شبكة الاتصالات البحرية العالمية لأول مرة منذ 10 أعوام، لإجراء اتصالات بينهما بصورة سلسة فى البحر.

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية، أن هذه الخطوة جاءت فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين الكوريتين لنزع فتيل التوترات العسكرية ومنع المواجهات غير المتوقعة فى البحر، خاصة فى البحر الشرقى.

وأشارت الوزارة، أنه خلال الاتصال التجريبى الذى جرى فى الساعة التاسعة صباح الأحد، اتصلت البحرية الكورية الجنوبية بقارب دورية كورى شمالي، ورد الجانب الشمالى فورا على المكالمة.

وصول أعضاء فريق كرة السلة النسائى
وصول أعضاء فريق كرة السلة النسائى

 

جانب من وصول المسئولين
جانب من وصول المسئولين

 

وصول مسئولى كرة السلة الكوريون الجنوبيون
وصول مسئولى كرة السلة الكوريون الجنوبيون

 

 


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