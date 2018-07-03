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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:30 ص
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صور.. مواطنو كندا يضيئون الشموع حزنا على مقتل مغنى راب

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:45 ص
صور.. مواطنو كندا يضيئون الشموع حزنا على مقتل مغنى راب مواطنو كندا يضيئون الشموع
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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نظم مواطنو كندا اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية فى مدينة تورنتو، شارك خلالها والدة مغنى الراب "سموك دوج" برفقه الأصدقاء والعائلة.

وأوضحت وسائل إعلام كندية أنه تم إطلاق النار على مغنى الراب الصاعد وقتل السبت الماضى، فى ما وصف بأنه هجوم نهارى فى منطقة الترفيه بتورونتو ، مما يجعله ثالث مغنى راب شاب يقتل فى أعمال العنف خلال شهر يونيو.

وأضاء المواطنون الشموع حزنا على مقتل مغنى الراب الشهير، حيث قام بجولة مع مغنى الراب الكندى دريك على وقالت الشرطة إنه قتل بالرصاص مع أرنست مودكوى فى منطقة الترفية بتورونتو.

إضاءة مواطنى كندا الشموع
إضاءة مواطنى كندا الشموع

 

جانب من إضاءة الشموع
جانب من إضاءة الشموع

 

أطفال كندا
أطفال كندا

 

جانب من بكاء مواطنى كندا
جانب من بكاء مواطنى كندا

 

الكنديون يضيئون الشموع
الكنديون يضيئون الشموع

 

أطفال كندا خلال الوقفة الاحتجاجية
أطفال كندا خلال الوقفة الاحتجاجية

 

والدة مغنى الراب الكندى
والدة مغنى الراب الكندى

 

أقارب مغنى الراب الكندى
أقارب مغنى الراب الكندى

 

جانب من بكاء أقارب المغنى
جانب من بكاء أقارب المغنى

 

بكاء الكنديون على مغنى الراب
بكاء الكنديون على مغنى الراب

 


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