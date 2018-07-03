صور.. مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة شرق باكستان

رويترز - تصوير أ ف ب

لقى 6 أشخاص مصرعهم جراء هطول الأمطار الموسمية الغزيرة فى مدينة "لاهور" الواقعة شرقى باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن اثنين من الضحايا لقيا مصرعهما إثر انهيار سقف مستودع، بينما لقى 4 أخرون مصرعهم صعقا بالكهرباء .

من جانبها، رجحت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار خلال الشهر الجارى، علما بأن موسم الأمطار فى باكستان يمتد خلال الفترة بين شهرى يوليو وسبتمبر من كل عام.



أإنهيارات أرضية بسبب الأمطارفى باكستان



ارتفاع فى منسوب المياه



الإسعاف



أمطار غزيرة فى باكستان



أمطار فى باكستان (2)



أمطار فى باكستان



أمطار فى لاهور بباكستان