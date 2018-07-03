video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. كيف تخلت ميجان ماركل عن فطرتها الفوضوية وأصبحت دوقة ساسكس؟

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:33 م
صور.. كيف تخلت ميجان ماركل عن فطرتها الفوضوية وأصبحت دوقة ساسكس؟ الأمير هارى وميجان ماركل
كتبت: شيماء عبد المنعم
إضافة تعليق

تساءل الجميع عندما بدأت العلاقة بين الممثلة ميجان ماركل والأمير هارى، كيف نشأت هذه العلاقة حيث يوجد الكثير من الاختلاف فى مستوى معشية الثنائى والعادات والتقاليد التى تربي عليها كل منهما.

ويبدو أن الممثلة الأمريكية ميجان، حافظت علي عفويتها التي كانت بالتأكيد سبب من أسباب انجذاب الأمير البريطانى لها، إلا أنها خلال وقت قصير استطاعت وبجدراة أن تغير من مظهرها الخارجى ليتناسب مع موقعها المجتمعى الجديد بعد أن أصبحت دوقة ساسكس، ولكى تتخلى "ميجان ماركل" عن فطرتها الفوضوية وترتقى لموقعها الجديد بين أفراد العائلة الملكية البريطانية، باعتبارها دوقة ساسكس، اتبعت خطوات عدة، حسبما نشر موقع جريدة الديلى ميل البريطانية، وهذه الخطوات هى كالتالى:

  • تخلت عن تصفيف شعرها على شكل ضفائر لتلتزم بالقصات الرسمية.
  • أصبحت أكثر التزامًا بالملابس الرسمية وبعيدة كل البعض عن الملابس الكاجول.
  • تتعامل مع العامة بشكل رسمى وابتسامة بسيطة وتخلت عن التعامل كما كانت تتعامل مع معجبيها كممثلة.
 
4D3965F700000578-0-image-a-20_1530086786173
 
 
4D54365F00000578-5853123-image-m-5_1529223124413
 
 
4DA9B71400000578-5890935-image-m-32_1530088620001
 
 
4DA99C0900000578-0-image-a-1_1530086680261
 
 
05864DEF000007D0-0-image-m-12_1530086728733
 
 
05864E57000007D0-0-image-m-6_1530086701201
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد أنجلينا جولى بإطلالة ميجان ماركل

دولابها كله بينك.. اعرفى كام مرة ظهرت ميجان ماركل بأزياء وردية فى المناسبات

بعد تحولها لأيقونة موضة.. تعرف على أسرار تألق ميجان ماركل

هل تجمع الصداقة كيت ميدلتون وميجان ماركل ؟ شوف لغة الجسد قالت إيه

مصممة الأزياء مكارتنى: أردت إظهار الجانب الإنسانى فى "ميجان ماركل"

الملكة إليزابيث تصطحب ميجان ماركل فى رحلة بالقطار الملكى

فى عيد ميلاد الملكة إليزابيث.. أيهما أجمل "ميجان ماركل" أم "كيت ميدلتون"

صور.. نص العالم الحلو × أسبوع.. حفلات موسيقية بمالطا والنمسا.. إطلالات "ميجان ماركل" تثبت جدارتها بـ"الستايل" الملكى.. فندق يابانى يحقق شهرة واسعة بسبب خدمة تأجير القطط.. وبيروت تتزين بأعلام منتخبات كأس العالم

ميجان ماركل

اخبار ميجان ماركل

ازياء ميجان ماركل

اخبار عالم

الامير هارى

العائلة الملكية البريطانية

دوقة ساسكس




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة