صور.. كيف تخلت ميجان ماركل عن فطرتها الفوضوية وأصبحت دوقة ساسكس؟

كتبت: شيماء عبد المنعم

تساءل الجميع عندما بدأت العلاقة بين الممثلة ميجان ماركل والأمير هارى، كيف نشأت هذه العلاقة حيث يوجد الكثير من الاختلاف فى مستوى معشية الثنائى والعادات والتقاليد التى تربي عليها كل منهما.

ويبدو أن الممثلة الأمريكية ميجان، حافظت علي عفويتها التي كانت بالتأكيد سبب من أسباب انجذاب الأمير البريطانى لها، إلا أنها خلال وقت قصير استطاعت وبجدراة أن تغير من مظهرها الخارجى ليتناسب مع موقعها المجتمعى الجديد بعد أن أصبحت دوقة ساسكس، ولكى تتخلى "ميجان ماركل" عن فطرتها الفوضوية وترتقى لموقعها الجديد بين أفراد العائلة الملكية البريطانية، باعتبارها دوقة ساسكس، اتبعت خطوات عدة، حسبما نشر موقع جريدة الديلى ميل البريطانية، وهذه الخطوات هى كالتالى:

تخلت عن تصفيف شعرها على شكل ضفائر لتلتزم بالقصات الرسمية.

أصبحت أكثر التزامًا بالملابس الرسمية وبعيدة كل البعض عن الملابس الكاجول.

تتعامل مع العامة بشكل رسمى وابتسامة بسيطة وتخلت عن التعامل كما كانت تتعامل مع معجبيها كممثلة.







