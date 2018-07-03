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صور.. المرور يشن حملات لرصد متعاطى المواد المخدرة على الطرق السريعة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:52 ص
صور.. المرور يشن حملات لرصد متعاطى المواد المخدرة على الطرق السريعة حملة مرورية
كتب عبد الرحمن سيد
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استعدت الإدارة العامة للمرور لفصل الصيف وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، وتم شن حملات الرادار والكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية مع بدء توعية مرورية لقائدى السيارات تحت مسمى (أسبوع التوعية المرورية) مع توزيع مطويات على قائدى السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

 

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كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطريق على رقم 01221110000 لمواجهة إى أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما تم نشر قوات نظامية والتنبيه على القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة.
 
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تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

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