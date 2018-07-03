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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:49 م
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صور.. السفير السعودى يلتقى البابا تواضروس ويبحثان العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:42 م
صور.. السفير السعودى يلتقى البابا تواضروس ويبحثان العلاقات الثنائية البابا تواضروس الثانى والسفير السعودى أسامة نقلى
كتب مصطفى عنبر
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استقبل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير أسامة بن أحمد نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم  لدى جامعة الدول العربية، حيث نقل السفير "نقلى" للبابا تواضروس الثانى تحيات وتقدير قيادة المملكة.

 

السفير السعودى والبابا تواضروس يبحثان العلاقات الثنائية
السفير السعودى والبابا تواضروس يبحثان العلاقات الثنائية

 

وقال بيان صادر عن السفارة السعودية فى القاهرة، إنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، كما تطرق الحديث لمبادرة الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والمبادئ السامية التى تقوم عليها هذه المبادرة فى إطار المشترك الإنسانى.

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

 


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السعودية

السفير السعودى

اسامة نقلى

البابا تواضروس

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