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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:27 م
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صور.. إجلاء مئات السكان مع اتساع رقعة حرائق الغابات فى كاليفورنيا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:21 م
صور.. إجلاء مئات السكان مع اتساع رقعة حرائق الغابات فى كاليفورنيا حرائق الغابات بكاليفورنيا
رويترز
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واصل رجال الإطفاء جهود احتواء حريق غابات آخذ فى الاتساع فى شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية،اليوم الثلاثاء، فى ظل تهديد الحرائق مئات المنازل والأبنية وانتشار دخان أسود كثيف فى منطقة خليج سان فرانسيسكو.

واندلع الحريق الذى أطلق عليه اسم (كاونتى فاير) بعد ظهر يوم السبت فى مقاطعة يولو غربى ساكرامنتو، وأتى على أكثر من 60 ألف فدان من العشب والشجيرات وأشجار البلوط.

ولم تنجح فرق الإطفاء فى احتواء سوى خمسة بالمئة فقط من الحريق حتى وقت متأخر أمس الاثنين.

وقالت محطة تلفزيون محلية تابعة لشبكة (إن.بى.سى) إن الحريق يهدد نحو 700 منزل مضيفة أن السلطات أصدرت أوامر إخلاء ووجهت تحذيرات لمئات السكان. 

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن احتمال اتساع نطاق الحرائق لا يزال كبيرا. ولم ترد أنباء عن سقوط مصابين حتى الآن.

وأفاد المركز الوطنى لمكافحة الحرائق بين الوكالات بأن حرائق الغابات التهمت نحو 2.5 مليون فدان فى الولايات المتحدة حتى 29 يونيو، وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوى المسجل على مدى السنوات العشر الأخيرة والذى بلغ نحو مليونى فدان.

اتساع رقعة النيران
اتساع رقعة النيران

إطفاء النيران
إطفاء النيران

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

حرائق كاليفورنيا (2)
حرائق كاليفورنيا 

حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا

حيوانات وسط النيران
حيوانات وسط النيران

محاولة إطفاء الحرائق
محاولة إطفاء الحرائق
 
اشتعال النيران
اشتعال النيران

 

محاولات إطفاء النيران
محاولات إطفاء النيران

 


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