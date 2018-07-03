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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:50 م
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شريف إسماعيل يترأس أول اجتماع للجنة أراضى الدولة ويؤكد على مواصلة استردادها

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:27 م
شريف إسماعيل يترأس أول اجتماع للجنة أراضى الدولة ويؤكد على مواصلة استردادها المهندس شريف إسماعيل
كتب عز النوبى
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قال اللواء محمد حلمى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعضو لجنة استرداد أراضى الدولة، إن اللجنة اجتمعت اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية، وتم التطرق فى الاجتماع  بوجة عام إلى عدة ملفات، منها الاستفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2018 بإعادة تخصيص مساحة 31952.90 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوى لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

وأضاف  حلمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المهندس شريف فى الاجتماع  أكد على مواصلة استرداد مستحقات الدولة من غير الجادين، كما تطرق الاجتماع بوجة عام إلى مشروعات التنمية فى شمال سيناء ، وموقف الأراضى التى تم التصرف فيها والتعاقد مع أصحابها ومتابعة الموقف التنفيذى لإجراءات تقنين وضع اليد بعد انتهاء المهلة الممنوحة لواضعى اليد على الأراضى المنتهية فى 14 يونيو الماضى.

 


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