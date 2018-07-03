شركة فيون الهولندية تعرض شراء أصول جلوبال تليكوم فى باكستان وبنجلادش

رويترز

قالت شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول ومقرها أمستردام إنها قدمت عرضا إلى جلوبال تليكوم القابضة المدرجة فى مصر لشراء الحصص التى لا تملكها بالفعل فى أنشطتها فى باكستان وبنجلادش بتكلفة نقدية تبلغ نحو 400 مليون دولار.

وتملك فيون بالفعل حصة نسبتها 57.7% فى جلوبال تليكوم القابضة التى تمتلك علامات تجارية من بينها "جاز" فى باكستان و"بنجلالينك" فى بنجلادش.

وقالت جلوبال تليكوم فى بيان، إنها تدرس عرض فيون الذى يقيم الشركتين بسعر 2.55 مليار دولار بما فى ذلك الديون.

وذكرت فيون، التى تقدم خدمات الاتصالات فى روسيا وأسواق ناشئة، إنها ستواصل الاحتفاظ بحصتها فى جلوبال تليكوم القابضة التى تمتلك شركة جازى الجزائرية لتقديم خدمات الهاتف المحمول. وفى أبريل، سحبت فيون عرضا لشراء النسبة المتبقية البالغة 42.3% فى جلوبال تليكوم.

ولدى فيون عمليات فى 11 سوقا من بينها روسيا والجزائر وبنجلادش.

كما ستبيع فيون حصتها فى ويند ترى الإيطالية لشبكات الهاتف المحمول إلى شريكتها سي.كيه هاتشيسون فى خطوة تهدف لخفض الدين وتؤذن أيضا بتخارجها من غرب أوروبا.

ويمثل بيع الحصة فى ويند ترى مقابل 2.45 مليار يورو (2.85 مليار دولار) خطوة مؤلمة لكنها ضرورية لشركة فيون التى تتكبد خسائر وتخفض وظائف وتواجه صعوبات فى ظل ديون طويلة الأجل تزيد قيمتها على عشرة مليارات يورو.

وقالت فيون وهاتشيسون إن من المتوقع إتمام صفقتهما فى الربع الثالث أو الرابع من 2018.

كانت فيون، التى عرفت فى السابق باسم فيمبلكوم، استحوذت على ويند الإيطالية المشغلة للاتصالات فى 2011 ودمجتها مع مشروع مشترك مع هاتشيسون فى 2016 لتأسيس ويند تري.

وفى فبراير قالت فيون إن إيرادات ويند ترى هبطت 11% إلى 1.6 مليار يورو فى الربع الرابع، متأثرة بانخفاض إيرادات خدمات المحمول 8.1%، وسط منافسة أدت إلى تقلص قاعدة عملائها بنحو 6%.