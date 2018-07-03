سفير مصر ببيروت يؤكد حرص الدولة على دعم العلاقات الاقتصادية مع لبنان

بيروت (أ ش أ)

أكد السفير نزيه النجارى سفير مصر لدى لبنان حرص الحكومة المصرية على دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال السفير النجارى لرئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادى الجميل، بحضور الدكتورة منى وهبه رئيسة المكتب التجارى بالسفارة المصرية.. حيث تم خلال اللقاء استعراض الأوجه المختلفة للعلاقات الاقتصادية التى تربط البلدين وسبل دعمها وتذليل ما يعترضها من عقبات، بما يخدم فى النهاية صالح البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أكد فادى الجميل اهتمام الجمعية بتوطيد أواصر الروابط الاقتصادية والتجارية مع مصر، والحرص على استكشاف الفرص الاستثمارية المطروحة فى القطاعات محل الاهتمام فى مصر، وبحث إمكانية إقامة شراكات اقتصادية بين قطاعى الأعمال المصرى واللبنانى بما يخدم الأجندة التنموية للبلدين.