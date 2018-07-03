video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير فلسطين يشكر السيسي على السماح بعلاج الجرحى الفلسطينيين بالقاهرة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:14 م
سفير فلسطين يشكر السيسي على السماح بعلاج الجرحى الفلسطينيين بالقاهرة سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

زار سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، اليوم الثلاثاء، الجرحى الفلسطينيين الجدد وهم 13 حالة حيث وصلوا مصر لتلقى علاجهم فى إحدى المستشفيات بالجيزة.

 

وأعرب "اللوح" عن خالص شكر القيادة الفلسطينية للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية والأجهزة المعنية نظير جهودهم فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

 

واطمأن السفير دياب اللوح والذى رافقه المستشار الطبى للسفارة الكدتور حسام طوفان، على حالة الجرحى وتلقيهم العلاج، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا حرص السفارة على خدمة أبناءها الجرحى والمرضى وذويهم،  وتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم بسلام إلى فلسطين المحتلة.

 

ورحب الجرحى الفلسطينيون بزيارة السفير واللفتة الكريمة وتواصل السفارة معهم للاطمئنان على وضعهم وتلقيهم العلاج حتى عودتهم إلى فلسطين، مثنيين على حرص الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على متابعة شؤونهم  ومثمنين الرعاية المصرية الكريمة لهم بدء من تسهيل دخولهم معبر رفح البرى ورعايتهم من قبل طواقم الأطباء المصريين الأكفاء وحرصهم على سلامتهم وامنهم فى رحلتهم العلاجية بالمستشفيات المصرية .

 

وثمن دور وزيرة الصحة المصرية هالة زايد وشريف وديع مستشار الوزير للشؤون الحرجة و محمد عزمي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وكوادر وزارة الصحة المصرية لكل ما قدموه من تسهيلات عاجلة وخدمات طبية ونوعية فى فتح ابواب المستشفيات المصرية لجرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية فلسطين: أفريقيا عمقنا الاستراتيجى ورافعة أولى فى دعم حقوق شعبنا (تحديث)

فلسطين

السفير الفلسطينى بالقاهرة

دياب اللوح

مصر

الرئيس السيسى

عبدالفتاح السيسى




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة