سفير فلسطين يشكر السيسي على السماح بعلاج الجرحى الفلسطينيين بالقاهرة

كتب- هاشم الفخرانى

زار سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، اليوم الثلاثاء، الجرحى الفلسطينيين الجدد وهم 13 حالة حيث وصلوا مصر لتلقى علاجهم فى إحدى المستشفيات بالجيزة.

وأعرب "اللوح" عن خالص شكر القيادة الفلسطينية للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية والأجهزة المعنية نظير جهودهم فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

واطمأن السفير دياب اللوح والذى رافقه المستشار الطبى للسفارة الكدتور حسام طوفان، على حالة الجرحى وتلقيهم العلاج، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا حرص السفارة على خدمة أبناءها الجرحى والمرضى وذويهم، وتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم بسلام إلى فلسطين المحتلة.

ورحب الجرحى الفلسطينيون بزيارة السفير واللفتة الكريمة وتواصل السفارة معهم للاطمئنان على وضعهم وتلقيهم العلاج حتى عودتهم إلى فلسطين، مثنيين على حرص الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على متابعة شؤونهم ومثمنين الرعاية المصرية الكريمة لهم بدء من تسهيل دخولهم معبر رفح البرى ورعايتهم من قبل طواقم الأطباء المصريين الأكفاء وحرصهم على سلامتهم وامنهم فى رحلتهم العلاجية بالمستشفيات المصرية .

وثمن دور وزيرة الصحة المصرية هالة زايد وشريف وديع مستشار الوزير للشؤون الحرجة و محمد عزمي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وكوادر وزارة الصحة المصرية لكل ما قدموه من تسهيلات عاجلة وخدمات طبية ونوعية فى فتح ابواب المستشفيات المصرية لجرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم.