سفير إيطاليا لوزير البترول:نولى أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر بمجالات الطاقة

كتب أحمد أبو حجر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السفير الايطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى، حيث تم استعراض أنشطة واستثمارات الشركات الإيطالية فى البحث عن الثروات البترولية وإنتاجها بمناطق مصر البحرية والبرية، وأهم النجاحات التى حققتها تلك الشركات مؤخراً، وسبل زيادة التعاون المشترك وتنمية الاستثمارات الإيطالية فى كافة مجالات صناعة البترول والغاز.

كما شهد اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى الأنشطة البترولية المختلفة خلال المرحلة القادمة والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة، والتى تنعكس إيجاباً على جذب مزيد من الاستثمارات فى صناعة البترول.

وأكد الملا أن مصر تعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الاستراتيجيين فى استعادة دورها الاقليمى والدولى كدولة محورية فى كافة مجالات الطاقة ، مشيراً إلى أن النجاحات المتتالية التى حققتها الشركات الإيطالية العاملة فى قطاع البترول تعكس جدوى الاستثمار فى مصر ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين ، والمساهمة فى مشروعات التكرير الجديدة التى يتم تنفيذها.

من جانبه أشاد السفير الايطالى بالطفرة التى شهدها قطاع البترول والنتائج التى تحققت مؤخراً ، مؤكداً على أهمية التعاون البناء والشراكة الاستراتيجية بين القطاع والشركات الايطالية للمساهمة فى تنمية الثروة البترولية ، مشيراً إلى أن الحكومة الايطالية تولى أهمية لدعم وتعزيز التعاون مع مصر فى كافة مجالات الطاقة.