سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 3-7-2018 وثبات العملة السعودية

كتبت دانة الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى الثلاثاء 3-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغا متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات البنك المركزى المصرى.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجددا أمام الجنيه.

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

وزيرا الطاقة السعودى والروسى يتفقان على استمرار التنسيق بسوق النفط

وقال بيان صادر من وزارة الطاقة السعودية إن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح بحث تطورات سوق النفط مع نظيره الروسى، واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق بما يصب فى مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمى.

وتحدث الفالح مع وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك وبحثا الحاجة إلى تعديل عملية المراقبة الحالية "لتعكس الهدف المتفق عليه الذى يقضى بتعديل متوسط الالتزام الإجمالى إلى 100% وفقا للإعلان الصادر عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك".