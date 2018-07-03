video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 3-7-2018 وثبات العملة السعودية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:29 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 3-7-2018 وثبات العملة السعودية ريال سعودى - أرشيفية
كتبت دانة الحديدى
إضافة تعليق

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى الثلاثاء 3-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغا متوسط سعره فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات البنك المركزى المصرى.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجددا أمام الجنيه.

وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرية، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم
 

 سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

وزيرا الطاقة السعودى والروسى يتفقان على استمرار التنسيق بسوق النفط

وقال بيان صادر من وزارة الطاقة السعودية إن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح بحث تطورات سوق النفط مع نظيره الروسى، واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق بما يصب فى مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمى.

وتحدث الفالح مع وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك وبحثا الحاجة إلى تعديل عملية المراقبة الحالية "لتعكس الهدف المتفق عليه الذى يقضى بتعديل متوسط الالتزام الإجمالى إلى 100% وفقا للإعلان الصادر عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-7-2018 وتراجع اليورو والاسترلينى

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة