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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:49 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 3-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.82جنيه للشراء و17.92جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.83 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

"الأعمال المصرى الكندى": 420 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وبولندا

أكد المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى، على أن العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية شهدت نموا كبيرا فى الفترة الماضية، وذلك بفضل الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين مسئولى ومنظمات أعمال البلدين، بما يؤكد الرغبة الشديدة بين الجانبين فى تعزيز العلاقات الثنائية والقفز بها إلى مستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى مع جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور سامح فريد وزير الصحة الأسبق، وعدد من السفراء والمسئولين وأعضاء مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى.

وقال رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى، خلال اللقاء، إن التبادل التجارى يشهد نموا مضطردا حيث سجل العام الماضى نحو 420 مليون دولار، وهناك فرص كبيرة لزيادته فى ظل اللقاءات والزيارات المتبادلة لعرض فرص الاستثمار ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة وزير التجارة البولندى تأتى بعد أسابيع من البعثة الترويجية التى نظمها المجلس فى مايو الماضى لبولندا بهدف تعزيز العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة والترويج لفرص الاستثمار بمصر.


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