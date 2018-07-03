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سحر نصر: لقاء أسبوعى معى المستثمرين لتأكيد تطور مناخ الاستثمار

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:43 م
سحر نصر: لقاء أسبوعى معى المستثمرين لتأكيد تطور مناخ الاستثمار لجنة العلاقات الخارجية تلتقي بسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
كتب محمد مجدى السيسى
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فى إطار استعدادات اللجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة، دعت لجنة العلاقات الخارجية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للقاء أعضاء اللجنة للاستفسار حول جهود ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى سواء فى الترويج للاستثمار أو تطوير علاقات الوزارة مع شركاء مصر فى التنمية.
 
وحرص أغلب أعضاء اللجنة على الحضور فى هذا اللقاء وتم عرض بعض المشاكل التى تواجه المستثمرين خاصة من الخارج وتجاوبت الوزيرة فى تذليل بعض هذه العقبات، وأشارت إلى توجهها الجديد بعقد لقاء أسبوعي مع المستثمرين لتأكيد التطور فى مناخ الاستثمار وكسب ثقة المستثمرين المصريين والأجانب.
 
وتمنى أعضاء اللجنة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى التوفيق فى عملها، مؤكدين على دعمهم ومساندتهم لجهودها خاصة وأنها من الوزراء النشطاء وبواعث الأمل فى التغيير والتطور فى المؤشرات الاقتصادية وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.
 
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سحر نصر

الاستثمار

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