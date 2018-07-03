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سامح عاشور يعلن إسقاط قيد محمد محسوب من جداول المشتغلين بنقابة المحامين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:51 م
سامح عاشور يعلن إسقاط قيد محمد محسوب من جداول المشتغلين بنقابة المحامين سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد
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أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على أنه تم إسقاط قيد محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق من جداول المشتغلين بنقابة المحامين، وذلك لسفره خارج البلاد وعدم مزاولته المهنة وعدم سداد الاشتراكات السنوية.

 

وأضاف سامح عاشور، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إسقاط قيد 26 ألف محامى من جداول المشتغلين بالنقابة لعدم سدادهم الاشتراكات السنوية، مشيرًا إلى أنه تم نقل أيمن نور و الدكتور محمد البرادعى إلى جداول غير المشتغلين لعدم سدادهم الاشتراكات السنوية.

 

يذكر أنه تم نقل أيمن نور والدكتور محمد البرادعى إلى جداول غير المشتغلين وإسقاط قيد محمد محسوب من جداول المشتغلين بالنقابة غير مسيس وأنه تم وفقا لقانون المحاماة، كما يستمر مجلس النقابة فى تنقية جداول القيد.

 


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