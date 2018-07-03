رئيس وزراء مدغشقر يعقد اجتماعا مع نقابة المعلمين للتوصل إلى حل لإنهاء الإضراب

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عقد رئيس وزراء مدغشقر الجديد كريستيان نتساى، لقاء، اليوم الثلاثاء، بأعضاء نقابة المعلمين فى البلاد، لوضع حد لإضراب المعلمين الذى شمل المدارس الثانوية والكليات التى بدأت إضرابا خاصة فى العاصمة انتاناناريفو والمدن الرئيسية فى البلاد منذ أكثر من شهرين.

وذكر راديو (فرنسا الدولى)، أن هذا الإضراب يجعل الطلاب وأولياء أمورهم يخشون من سنة بيضاء بلا امتحانات، فيما يطالب المعلمون بإعادة تقييم مخصصاتهم المالية، من جهتهم، وصف أعضاء النقابة اللقاء بالبناء غير أنهم، مشيرين إلى أنه لم يكن كافيا لوضع حد لحركة الإضراب.

بدورها، قالت المتحدثة باسم اتحاد المعلمين فى مدغشقر، لويز جابريل ربيعة، "إن رئيس الوزراء أعرب عن رغبته فى التوصل إلى حل لمشاكل المعلمين، حيث إن الإضراب سوف يستمر إلى حين تطبيق الإجراءات".

وأضافت "أنه تم تشكيل لجنة فنية من أعضاء النقابة وممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارات التربية والتعليم والمالية والخدمة العامة لوضع خريطة طريق، استجابة لطلبات المعلمين وإعداد وثيقة لتقديمها إلى الحكومة"، ويذكر أن مطالب المعلمين الرئيسية تتلخص فى الحصول على بدل خاص قيمته 100 ألف ريال أى ما يعادل 25 يورو، لتغطية نفقات السكن أو السفر.