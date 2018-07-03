رئيس وزراء تايلاند يعرب عن سعادته بالعثور على المحاصرين داخل كهف أحياء

بانكوك (أ ش أ)

أعرب رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا عن سعادته بالعثور على فريق كرة القدم المكون من 12 طفلا ومدربهم أحياء، وذلك بعد أن حوصروا داخل أحد الكهوف الواقعة شمالى البلاد منذ نحو 10 أيام.

وقال أوتشا - حسبما ذكرت شبكة (سى أن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء"إن هذا الحادث أظهر وحدة الشعب التايلاندى، مشيرا إلى أن هذا يعد يوما جيدا لكافة أفراد الشعب، ومن بينهم عائلات الأطفال المحاصرين".

يذكر أن المفقودين، هم 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم، كانوا قد دخلوا إلى كهف "ثام لوانج" بمقاطعة "شيانج راي" الواقعة شمالى تايلاند الأسبوع الماضى وظلوا محاصرين داخله بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسى للكهف.