video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس الأمة الكويتى يشارك فى منتدى الاقتصاد العربى بلبنان

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:06 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتى يشارك فى منتدى الاقتصاد العربى بلبنان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

يشارك وفد كويتى رفيع المستوى فى فعاليات الدورة 26 من منتدى الاقتصاد العربى، الذى سيعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت فى 12 يوليو الجارى، ويستمر يومين برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.

ومن أبرز أعضاء الوفد، كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومحافظ بنك الكويت المركزى الدكتور محمد الهاشل، ووزير المالية الأسبق الدكتور بدر الحميضي، ورئيس اتحاد المصارف الكويتية سابقا رئيس بيت التمويل الكويتى حمد المرزوق، ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم.

وسيشهد المنتدى إطلاق تقرير صندوق النقد الدولى عن تعزيز النمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث ستناقش جلسة خاصة معطيات التقرير الذى يُنشر لأول مرة هذا العام، من خلال أربعة محاور، تشمل التحديات الاقتصادية والمالية التى تواجه المنطقة، والإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو والقدرة على خلق فرص العمل، وتنويع مصادر النمو، وكيفية الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق معدلات عالية من النمو بموازاة إصلاح المالية العامة.

ويشارك فى المنتدى نحو 600 شخص، من بينهم عدد من رؤساء الحكومات والوزراء، ومحافظى المصارف المركزية، وقادة المصارف والشركات من حوالى 25 دولة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مجلس الأمة الكويتى يلتقى رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولي وأمينه العام

رئيس مجلس الأمة الكويتى يعزى نظيرته الإماراتية فى استشهاد عسكريين باليمن

الكويت

رئيس مجلس الامه الكويتى

لبنان

منتدى الاقتصاد العربى




لا تفوتك
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة