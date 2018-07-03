رئيس مجلس الأمة الكويتى يشارك فى منتدى الاقتصاد العربى بلبنان

الكويت (أ ش أ)

يشارك وفد كويتى رفيع المستوى فى فعاليات الدورة 26 من منتدى الاقتصاد العربى، الذى سيعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت فى 12 يوليو الجارى، ويستمر يومين برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.

ومن أبرز أعضاء الوفد، كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومحافظ بنك الكويت المركزى الدكتور محمد الهاشل، ووزير المالية الأسبق الدكتور بدر الحميضي، ورئيس اتحاد المصارف الكويتية سابقا رئيس بيت التمويل الكويتى حمد المرزوق، ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم.

وسيشهد المنتدى إطلاق تقرير صندوق النقد الدولى عن تعزيز النمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث ستناقش جلسة خاصة معطيات التقرير الذى يُنشر لأول مرة هذا العام، من خلال أربعة محاور، تشمل التحديات الاقتصادية والمالية التى تواجه المنطقة، والإصلاحات المطلوبة لتعزيز النمو والقدرة على خلق فرص العمل، وتنويع مصادر النمو، وكيفية الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق معدلات عالية من النمو بموازاة إصلاح المالية العامة.

ويشارك فى المنتدى نحو 600 شخص، من بينهم عدد من رؤساء الحكومات والوزراء، ومحافظى المصارف المركزية، وقادة المصارف والشركات من حوالى 25 دولة.