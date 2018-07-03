رئيس لجنة المبيدات: مصر انتقلت من مرحلة الأمن الغذائى لـ"سلامة الغذاء"

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر انتقلت من مرحلة الأمن الغذائى إلى مرحلة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ البرنامج القومى لرصد متبقيات المبيدات، معتمدا على الاستكشاف العام فى عامه الأول، يعقبه تطبيق منظومة التتبع للمتبقيات فى سلسلة المنتجات الزراعية.

وأضاف عبدالمجيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم التوسع فى برامج مطبقى المبيدات لضمان التداول الآمن لها خلال مراحل الاستخدام على المستوي الحقلى، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تدريب 5 آلاف من مطبقى المبيدات بحلول نهاية العام الحالى ترتفع إلى 50 ألف من مطبقى المبيدات خلال 5 سنوات.

وشدد عبد المجيد، على أن لجنة المبيدات هى بيت الخبرات التى تقدم خبراتها لمختلف الجهات ذات العلاقة بما يحقق كفاءة الاستخدام وترشيد استخدام المبيدات وتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل التداول، بما ينعكس على إنتاج غذاء آمن يحافظ على الصحة العامة والبيئة.