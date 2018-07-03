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رئيس جامعة حلوان يستقبل مفتى الديار المصرية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:14 ص
رئيس جامعة حلوان يستقبل مفتى الديار المصرية جانب من مناقشة الرسالة
كتب وائل ربيعى
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استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور شوقى ابراهيم علام بمكتبه بمقر الحرم الجامعي بعين حلوان، وأكد على دور العلماء في تأصيل الانتماء الوطني والديني للشباب وتعريفهم بدينهم الصحيح وأبعادهم عن التشدد الديني وبراثن الإرهاب، ومن المؤكد أن الشباب هم عصب الأمة، وعمادها الأول، وعنوان أملها، وسر نهضتها، وفي الشباب ترى الأمة امتدادها ومستقبلها.

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كما وعد فضيلة المفتي بالمشاركة في الموسم الثقافي في جامعة حلوان في العام الدراسي المقبل 2018/2019.
وجدير بالذكر ان  فضيلة المفتي ناقش رسالة ماجستير للباحثة اميرة مصطفي عبد الخالق بكلية الاداب قسم المكتبات بعنوان :
" الفتوي الدينيه كمصدر من مصادر المعلومات "دراسة ببليوجرافيه"
 
حيث تكمن أهمية هذه الدراسة في التعرف على الفتوى وإلقاء الضوء على دور وجهود دار الإفتاء المصرية في إمداد المسلمين بالفتاوي التي تخص مختلف الأمور الدينية، وتتبع مراحل إصدار الفتوى المكتوبة بصفتها إحدى الوثائق الرسمية المعترف بها في كافة الهيئات والمحاكم بجمهورية مصر العربية. كما تظهر أهمية الدراسة التطبيقية من خلال تحليل بيانات عينة من الفتاوي المكتوبة على مدي سنوات مختلفة، ورصد التطورات والتغييرات التي طرأت على هذه البيانات، وكيفية توظيف هذه البيانات في قالب ببليوجرافي؛ يسهل من عمليات حفظ وتنظيم واسترجاع هذه الوثائق. فيحقق توفير الوقت والجهد والسرعة لكل من المفتي والمستفتي، كما تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية وقد استخدمت المنهج المسحي الميداني، وتم الاعتماد على المقابلة الشخصية والملاحظة المباشرة واداة تحليل المضمون كأدوات لجمع بيانات الدراسة.
 
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جامعة حلوان

مفتى الديار المصرية

الدكتور ماجد نجم




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