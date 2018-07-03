رئيس جامعة القاهرة يلتقى سفير اليابان لبحث التعاون مع الجامعات اليابانية

وائل ربيعى

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية.

وبحث رئيس جامعة القاهرة مع السفير اليابانى عدداً من الأفكار المتعلقة بوسائل تطوير وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعة والجامعات اليابانية في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، فى ضوء رغبة كلا من مصر واليابان فى دعم وتنمية العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، ومن بينها التعاون الأكاديمى والبحثى والتدريب والتبادل الطلابى.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة ترحب بالتعاون مع الجامعات اليابانية، خاصة فى إنشاء درجات علمية مشتركة في بعض البرامج الأكاديمية، موضحاً أن مصر واليابان لهما تاريخ وحضارة عريقة وثقافة ورؤية متطورة للحياة، إلي جانب إهتمام الدولة المصرية بدعم العلاقات التعليمية مع اليابان، مشيراً إلي إهتمام المصريين وإعجابهم باليابان كنموذج للحضارة والسلام.

وأَضاف الخشت، أن لديه معرفة بالتخصصات التي تضمها جامعة هيروشيما في المجالات الزراعة والعلوم السياسية والاقتصاد والأدب، موضحاً أن هناك عدد من برتوكولات التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية، وفي مقدمتها جامعتي بكين وهيروشيما.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقوم بإنشاء الفرع الدولي للجامعة الذي يقوم علي البرامج العلمية المشتركة مع الجامعات الأجنبية، قائلاً : " نأمل في عمل درجات علمية مع جامعة هيروشيما، خاصة في مجالات الإعلام والزراعة والإقتصاد ".

وعرض الخشت مقترحاً لدراسة إنشاء درجة ماجستير مشتركة تحت عنوان " من أجل سلام دائم" بين كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة وجامعة هيروشيما، موضحاً ان هناك حاجة لعمل بحوث لتقديم أشكال تعاون جديدة بين الدول، إلي جانب إمكانية تقديم مجموعة من المحاضرات المختلفة عن السلام من خلال أساتذة مصريين ويابانيين.

وبحث الخشت مع السفير الياباني دفع العمل في مشروع تطوير وتوسعات مستشفي ابو الريش الذي تمولة " الجايكا "، مؤكداً أنه من المشروعات الهامة بالنسبة للمصريين في مجال الرعاية الصحية للأطفال.

وقال السفير الياباني تاكيهيرو كاجاوا، انه في أولوياتنا دراسة إنشاء درجات علمية مشتركة مع جامعة القاهرة، إلي جانب دراسة فكرة تقديم الدعم للجامعات المصرية لنشر أفكار السلام، مؤكداً أن لدي اليابان خبراء في هذا المجال، وموضحاً إمكانية زيارة خبراء من جامعة هيروشيما اليابانية لجامعة القاهرة وتقديم عدد من المحاضرات حول السلام.