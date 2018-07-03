رئيس الوزراء من البرلمان: مكتبى ومكتب الوزراء مفتوح لنواب الشعب طوال الوقت

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء: "من دواعى سرورى أن ألقى بيان الحكومة عقب ذكرى ثورة 30 يونيو، موجها الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، قائلا" أوجه له من مجلس النواب كل الشكر والتقدير والاحترام".

وأضاف مدبولى، خلال عرضه برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن الحكومة تؤكد على استمرارية ما أسسته الحكومة السابقة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أكد أكثر من مرة أن شعب مصر صبرا كثيرا وبالتالى التكليف الأساسى للحكومة هو العمل فى أسرع وقت ممكن لتمكين فئات الشعب والفئات الكادحة خلال عامين من ثمار الإصلاح الاقتصادى .

وأوضح رئيس الحكومة، أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من المحاور الاجتماعية، مضيفا قائلا: "مكتبى ومكتب الوزراء مفتوح لنواب الشعب فى أى وقت".