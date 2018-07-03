رئيس القابضة المعدنية يلتقى اليوم وفدا استثماريا بولنديا لبحث التعاون المشترك

كتب عبد الحليم سالم

يلتقى صباح اليوم الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام وفدا استثماريا من دولة بولندا.

من المنتظر أن يتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بين شركات القابضة المعدنية وبين بولندا والتى تتميز فى بعض الصناعات ولديها تجارب ناجحة فى الشركات العامة.

وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وقع مع جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى البيان الختامى للجولة الأولى للمشاورات الثنائية بين مصر وبولندا والتى عقدت بالقاهرة صباح اليوم – والمقرر عقدها سنويا بكلا البلدين بالتناوب، حيث تمت مناقشة أهم الموضوعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين فى هذا الصدد.