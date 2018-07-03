video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس القابضة المعدنية يلتقى اليوم وفدا استثماريا بولنديا لبحث التعاون المشترك

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:00 ص
رئيس القابضة المعدنية يلتقى اليوم وفدا استثماريا بولنديا لبحث التعاون المشترك الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

يلتقى صباح اليوم الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام وفدا استثماريا من دولة بولندا.

من المنتظر أن يتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بين شركات القابضة المعدنية وبين بولندا والتى تتميز فى بعض الصناعات ولديها تجارب ناجحة فى الشركات العامة.

وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وقع مع جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى البيان الختامى للجولة الأولى للمشاورات الثنائية بين مصر وبولندا والتى عقدت بالقاهرة صباح اليوم – والمقرر عقدها سنويا بكلا البلدين بالتناوب، حيث تمت مناقشة أهم الموضوعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين فى هذا الصدد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس القابضة المعدنية يزور شركتى النحاس والحراريات بمحافظة الإسكندرية

القابضة المعدنية: تطوير الدلتا للصلب والكوك ومصنع ألومنيوم جديد بنجع حمادى

بولندا

مصر

مدحت نافع

التجارة والصناعة

وفد استثمارى بولندى

قطاع الاعمال العام




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة