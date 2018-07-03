رئيس القابضة الكيماوية: استمرار الدراسات حول الشركة القومية للأسمنت

كتب عبد الحليم سالم

قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه وفق توجيهات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام الأخيرة، فإن دراسات الشركة القومية للأسمنت مستمرة.

وكشف مصطفى لـ"اليوم السابع" أن دراسات بناء مصنع جديد ما تزال تحت الدراسة، حيث يتم دراسة حالة وجودة المحاجر والكميات فيها والمعدات وحالتها والأفران، وهل يمكن نقل المصنع أم لا وأى نوع من الوقود مناسب وتكلفته ودراسة السوق والأسعار والرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر، وكل ذلك يحتاج إلى وقت طويل ثم الدراسة المالية.

ودلل على ذلك بقرار وزارة البيئة الخاص بإغلاق مصنع سماد طلخا ووقف وحدات النترات واليوريا التى يخرج منها انبعاثات، والتى يتم تأهيلها حاليا لإعادة العمل فيها خلال شهرين خاصة أن البيئة تشدد على وقف أى مصادر ملوثة.

وقال إنه سيتم ضخ مليار جنيه لتطوير المصنع بالكامل سواء وحدات الحامض واليوريا، إضافة إلى انشاء وحدة حامض نيتريك جديدة تتكلف نحو 2.5 مليار جنيه بتكنولوجيا جديدة، ونسعى إلى تمويلها، جزء بنوك وجزء من القابضة لإغلاق ملف تلوث البيئة نهائيا فى المصنع.