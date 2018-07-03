رئيس الرقابة المالية يدعو لحوار مجتمعى وتبنى استراتيجية قومية للاقتصاد الأخضر

كتب – هانى الحوتى

شارك الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية فى فعاليات الجلسة الافتتاحية – اليوم - فى مؤتمر أستانة للتمويل المستدام والمنعقد على مدار يومين بكزاخستان ، بناء على الدعوة التى وجهها محافظ مركز أستانة المالى كمتحدثا عن تنمية الأسواق المالية ونظم الرقابة عليها والنمو الأخضر ،وبمشاركة نخبة من المتحدثين بينهم وزير الطاقة الكازاخستانى وكوون تشونج الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2007 – الخبير الكورى فى مجال التغير المناخى ، ومن المقرر أن يتحدث رئيس الهيئة فى ندوة التعاون الدولى لتحقيق التمويل المستدام أمام نخبة من الخبراء فى ثانى ايام فعاليات المؤتمر.

أوضح رئيس الهيئة فى كلمته امام المشاركين أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ليس خياراً بل واجب على كل الدول وأنه يجب منح حوافز استثمارية ، وضريبية لتحقيق ذلك وأنه قد يكون هناك تكلفة على الأجل القصيرولكن لا يمكن مقارنة ذلك بالفوائد المحققة على الأمد البعيد .

وأكد الدكتور محمد عمران بضرورة العمل على خفض الانبعاث الحرارى وتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة والعمل على وجود تجمعات سكنية خضراء ، وداعيا حكومات الدول ذات الأسواق الناشئة لتبنى النمو الاقتصادى الأخضر، وفى مقدمتهم الحكومة المصرية بأن تكون العاصمة الإدارية الجديدة نواة ونموذج – يحتذى به كبداية - للمدن الخضراء ، على أن يتم استنساخ تلك التجربة ونشرها بمدن أخرى داخل مصر.

ونادى رئيس الهيئة بضرورة وجود حوار مجتمعى واستراتيجية قومية تتبناها الدولة مع خارطة طريق واضحة لكيفية تحقيق ذلك ، خاصة وأن هناك العديد من دول العالم لديها استراتيجيات مختلفة لتطبيق مفهوم النمو الأخضر فى إدارتها لمجتمعاتها .

وأشار رئيس الهيئة إلى دور أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى فى تعبئة المدخرات وفى التوظيف الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية الخضراء والمستدامة من خلال إعداد البيئة التشريعية والإطار التنظيمى اللازم لتشجيع إصدار أدوات مالية صديقة للبيئة .

واستجابة لطلب محافظ مركز أستانة المالى سيوقع رئيس الهيئة على هامش المؤتمر على مذكرة تعاون مشترك بين هيئة الرقابة المالية فى مصر وهيئة الخدمات المالية بأستانا AFSA بهدف تسهيل التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الرقابة المالية وتبادل المعلومات والدراسات والخبرات.

كما يلبى رئيس الهيئة دعوة الاحتفال بافتتاح رئيس جمهورية كازاخستان لمركز أستانة المالى وكذلك الاحتفال بمرور 20 سنة على إنشاء مدينة الأستانة واعتبارها عاصمة لكازاخستان .

والجدير بالذكر ان هيئة الخدمات المالية باستاناِ AFSA هى جهة تنظيم مستقلة لمركز أستانا المالى الدولى (AIFC) ومقرها كازاخستان، وتتمثل مهمتها فى أن تصبح مركزا ماليا لأسواق رأس المال فى المنطقة وإدارة الأصول والتمويل الإسلامى والرقابة التكنولوجية Fintech والخدمات المصرفية والتمويل الأخضر. حيث تقوم AFSA بتنظيم قطاع الخدمات المالية وأسواق رأس المال فى مركز اسناتا المالى العالمى AIFC والإشراف عليها لضمان أن تكون الأسواق المالية فى كازاخستان عادلة وسليمة وفعالة وشفافة.















